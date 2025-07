Hudobný svet je v slzách: Zomrela jedna z najznámejších speváčok sveta, jej hity pozná takmer každý

Vo veku 87 rokov zomrela americká popová hviezda Connie Francisová, slávu získala v 50. – 60. rokoch. Medzi jej hity patrí aj pieseň Pretty Little Baby. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.

Francisová bola špičkovým interpretom predbeatlesovskej éry, v rokoch 1957 – 1964 sa len zriedkakedy dostala mimo rebríčkov. Dokázala osloviť mladých ľudí aj dospelých, mala viac ako tucet hitov v prvej dvadsiatke rebríčkov, počnúc skladbou Who’s Sorry Now? a končiac skladbami č. 1 Don’t Break the Heart That Loves You a The Heart Has a Mind of Its Own.

Podobne ako iní obľúbenci tínedžerov tej doby si aj ona zahrala v niekoľkých filmoch vrátane Where the Boys Are (1960) a Follow the Boys (1963).

Tmavovlasá speváčka mala len 17 rokov, keď podpísala zmluvu so spoločnosťou MGM Records po účinkovaní v niekoľkých televíznych varietných programoch. Jej prvé nahrávky vzbudili len malú pozornosť, ale potom vydala svoju verziu starej balady Who’s Sorry Now?.

Aj táto pieseň mala spočiatku iba malý úspech, až kým ju Dick Clark v roku 1958 nezahral vo svojej šou American Bandstand.

Francisová mala následne také hity ako Stupid Cupid, Everybody’s Somebody’s Fool a Lipstick on Your Collar. Jej nahrávky sa stali celosvetovými hitmi, pretože nahrala verzie svojich pôvodných piesní okrem iného aj v taliančine a španielčine.

Ako z filmu

Medzitým sa rozvinul románik s Bobbym Darinom, idolom tínedžerov, ktorý sa ponúkol, že pre ňu napíše piesne. Keď sa však jej otec dopočul o tom, že dvojica plánuje svadbu, vtrhol na skúšku a vytiahol na Darina zbraň, čím ukončil ich vzťah a zrejme nasmeroval Francisovú na traumatickú cestu.

Niektoré z piesní opísala v autobiografii Who’s Sorry Now?. „Môj osobný život je utrpenie od A po Z,“ povedala v roku 1984, keď kniha vyšla. „Uvedomila som si, že som dovolila svojmu otcovi, aby mal na mňa príliš veľký vplyv,“ dodala.

Hoci jej herecká kariéra v polovici 60. rokov ustala, Francisová bola stále populárna na koncertných pódiách, keď v roku 1974 vystúpila vo Westbury Music Center v štáte New York.

V roku 1981 ju postihla tragédia, keď jej brata Georgea zastrelili, keď odchádzal zo svojho domu v New Jersey. Neskôr v tomto desaťročí ju jej otec dal umiestniť do psychiatrickej liečebne, kde jej diagnostikovali maniodepresívnu poruchu. V istom období sa pokúsila o samovraždu prehltnutím desiatok tabletiek na spanie. Po troch dňoch v kóme sa zotavila. Bola štyrikrát vydatá.

Connie Francisová, rodená Concetta Rosemarie Franconerová, sa narodila 12. decembra 1937 v Newarku v americkom štáte New Jersey. Mala len tri roky, keď jej otec daroval akordeón detskej veľkosti. Nasledujúci rok začala spievať a hrať na tento nástroj na rôznych verejných podujatiach.

Vo veku deväť rokov začala vystupovať v televíznych programoch vrátane Arthur Godfrey’s Talent Scouts a The Perry Como Show. Práve Godfrey jej navrhol, aby si skrátila priezvisko.