Duchoň zarobil milión, niektorí hromžia: Slovenský film totálne ovládol naše kiná, videlo ho viac než 154-tisíc divákov

Foto: DNA Production/Peter Korček

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
Tiež si pospevujete hity Karola Duchoňa stále dookola?

Slovenským kinám už druhý týždeň po sebe vládla filmová novinka Duchoň. Dokonca v tržbách dosiahla a presiahla svoj prvý milión. 

Celkovo snímku o našej speváckej legende Karolovi Duchoňovi zatiaľ videlo na strieborných plátnach viac než 154-tisíc divákov a jej tržby pokorili miliónovú hranicu, konkrétne 1 149 588 eur, uvádzajú dáta ÚFD.

V rebríčku top kino štatistík sa na druhom mieste nachádza animovaná snímka Smradi 2, s viac než 30-tisíc divákmi a najobľúbenejšiu trojku uzatvára horor Zbrane, ktorý si pozrelo takmer 5-tisíc ľudí.

Duchoň nie je každému po chuti

Režisér Peter Bebjak sa môže tešiť z úspechu, ktorý Duchoň žne. Mnohí diváci film hodnotia viac než pozitívne. Na ČSFD mu svieti relatívne vysoké hodnotenie 70 % a ľudia si jeho premietanie dosýta užívajú. No objavujú sa aj hlasy, ktorým sa nepozdáva, akým spôsobom je v ňom táto ikona vykreslená.

Ako sme vám priblížili, primátor Galanty, odkiaľ Duchoň pochádzal, prezradil, že je z filmu sklamaný.

„Samotný film ma však hlboko zasiahol – a žiaľ, nie v pozitívnom zmysle. Film zvolil jednostranný pohľad na jeho život – zameriavajúc sa takmer výlučne na jeho tienisté stránky, osobné zlyhania a závislosti. To dobré – jeho úspechy, výnimočný hlas, obrovská popularita a pozitívny vplyv na slovenskú hudbu – bolo, žiaľ, takmer bagatelizované,“ zhodnotil primátor Peter Kolek.

Ozval sa aj spisovateľ Pavel „Hirax“ Baričák, ktorému sa taktiež nepáči, ako snímka ukázala speváka.

„Nechápem tvorcov filmu, prečo sa z drvivej časti zamerali na negatívne stránky Karola Duchoňa. Kto by o tom človeku nič nevedel, zafixoval by si ho ako alkoholika, zlého manžela, chaotika, neverníka, diletanta, ťuťka, klamára, ktorý si požičiaval peniaze a nevracal ich, čím sa dostával do konfliktov s vagabundmi z bratislavského podsvetia a ktorý sa zapredal režimu,“ priblížil svoj názor na sociálnej sieti.

