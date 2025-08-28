Drony spôsobili v Kyjeve spúšť: O život prišlo najmenej 8 ľudí, bolo medzi nimi aj dieťa. Mesto zachvátili požiare

Počet obetí masívneho ruského dronového útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, stúpol na najmenej osem, uviedol v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AP.
„Ľudia môžu byť stále uväznení pod troskami. Desiatky sú zranené. Tieto ruské rakety a útočné drony sú dnes jasnou odpoveďou pre všetkých na svete, ktorí už týždne a mesiace volajú po prímerí a po skutočnej diplomacii. Rusko si miesto rokovacieho stola vyberá balistiku,“ napísal Zelenskyj na sieti Facebook.
Výzva na sankcie a jasné postoje
Namiesto ukončenia vojny si vyberá pokračovanie v zabíjaní. A to znamená, že Rusko sa stále nebojí následkov. Rusko stále využíva skutočnosť, že aspoň časť sveta priviera oči nad zavraždenými deťmi a hľadá výhovorky pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ ukončil ukrajinský prezident status.
„Očakávame reakciu od každého na svete, kto vyzýval na mier, ale teraz častejšie mlčí miesto toho, aby zaujal principiálne postoje. A určite je čas na nové, prísne sankcie voči Rusku za všetko, čo robí. Všetky termíny už boli porušené, desiatky príležitostí na diplomaciu zničené. Rusko sa musí cítiť zodpovedné za každý úder, za každý deň tejto vojny,“ dodal.
Podľa portálu The Kyiv Independent je medzi obeťami na životoch aj 14-ročné dieťa, čo potvrdil aj samotný Zelenskyj. Zranenia utrpelo viac než 20 osôb vrátane ďalších detí, napísal portál s odvolaním sa na vyjadrenia starostu Kyjeva Vitalija Klička. Ten dodal, že takmer všetkých zranených medzičasom hospitalizovali.
Kyjev hlási aj veľké materiálne škody
„Dnes večer bude Kyjev podrobený masívnemu útoku ruského teroristického štátu,“ napísal na platforme Telegram ešte pred spustením ruského dronového útoku šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Tlačová agentúra RBK-Ukraine informovala aj o početných materiálnych škodách a viacerých požiaroch, ktoré v ukrajinskej metropole v dôsledku tohto útoku vypukli, píše DPA.
Na šírených fotografiách bolo vidieť zrútené budovy, kopy trosiek aj spálené vozidlá. DPA predtým uviedla, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.
