Dámsky ruksak namiesto kabelky? Kedy sa oplatí zvoliť pohodlie a športovú eleganciu

foto: modivo.sk

PR článok
Móda sa neustále vyvíja a prináša nám nové možnosti pre vyjadrenie vlastného štýlu a osobnosti.

Ženy po celom svete čoraz častejšie uprednostňujú komfort pred nepraktickými módnymi výstrelkami, ktoré obmedzujú pohyb. Tradičné tašky do ruky sú síce krásne, no ruksaky im začínajú v uliciach výrazne konkurovať. Tento trend prináša do našich šatníkov potrebnú voľnosť a umožňuje nám zvládnuť náročné dni s ľahkosťou.

Prečo je ruksak ideálnou voľbou pre aktívne ženy

Ak máte počas dňa nabitý program, určite potrebujete mať voľné ruky a rovnomerne rozloženú záťaž. V ponuke obchodu modivo.sk nájdete značky Gino Rossi, U.S. Polo Assn. a Beverly Hills Polo Club, ktoré v tomto smere ponúkajú elegantné riešenia. Ich modely dokonale spájajú nadčasovú eleganciu s vysokou funkčnosťou, čo určite oceníte pri každej ceste do práce. Ak však na večer preferujete niečo menšie, zaujme vás aj široký výber crossbody kabelka pre špeciálne príležitosti.

Nosenie ťažkej tašky na jednom ramene môže časom spôsobiť veľmi nepríjemné a dlhotrvajúce bolesti chrbta. Kvalitný batoh tento zdravotný problém eliminuje, pretože váhu celého obsahu prenáša na obe plecia rovnako. Vďaka tomu sa budete cítiť sviežo a plná energie aj po celom dni strávenom v meste. Je to ten najjednoduchší spôsob, ako dbať o svoje zdravie bez akejkoľvek straty osobného štýlu.

Ako správne kombinovať batoh s elegantným oblečením

Nemusíte sa vôbec obávať, že s batohom na chrbte stratíte svoju ženskosť alebo požadovanú eleganciu. Kvalitný kožený model sa výborne hodí aj k formálnemu saku, letným šatám alebo dlhému kabátu. Správne zvolený damsky ruksak dokáže podčiarknuť váš osobitý vkus a cit pre jemný detail. Dôležité je vyberať si minimalistické kúsky bez zbytočných nápisov či príliš výrazných športových prvkov.

Pri vytváraní dokonalého outfitu sa oplatí dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad pre skvelý vizuálny výsledok. Pozrite sa na nasledujúce praktické tipy, ktoré vám určite pomôžu pri rannom rozhodovaní pred zrkadlom.

  • Zvoľte neutrálne farby ako čierna, béžová alebo hnedá pre maximálnu kombinovateľnosť so zvyškom vášho šatníka.
  • Všetky kovové detaily na batohu sa snažte zladiť so šperkami alebo prackou na vašom opasku.
  • Kvetinové šaty doplňte jemným modelom z hladkej kože pre vytvorenie veľmi romantického a ženského vzhľadu.

Je športový štýl vhodný aj do pracovného prostredia

Pracovný dress code sa v posledných rokoch vo veľa firmách výrazne uvoľnil a pripúšťa viac pohodlia. Mnoho moderných spoločností dnes akceptuje štýl, ktorý kombinuje formálne prvky s tými menej formálnymi. Do tohto populárneho konceptu skvele zapadajú aj značky ako Kappa so svojím jedinečným dizajnom. Dôležité je zachovať čisté línie celého outfitu a vyhnúť sa príliš krikľavým neónovým farbám.

Moderná žena potrebuje také doplnky, ktoré zvládnu rýchle tempo jej života a zároveň vyzerajú dobre. Batoh predstavuje úplne ideálnu odpoveď na tieto vysoké nároky vďaka svojej praktickosti a variabilite. Nebojte sa experimentovať a vymeňte občas klasickú tašku za tento mimoriadne pohodlný a štýlový kúsok. Vaša chrbtica sa vám určite poďakuje a váš celkový outfit získa nový, veľmi svieži nádych.

PR článok Modivo.sk

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac