Dámsky ruksak namiesto kabelky? Kedy sa oplatí zvoliť pohodlie a športovú eleganciu

Ženy po celom svete čoraz častejšie uprednostňujú komfort pred nepraktickými módnymi výstrelkami, ktoré obmedzujú pohyb. Tradičné tašky do ruky sú síce krásne, no ruksaky im začínajú v uliciach výrazne konkurovať. Tento trend prináša do našich šatníkov potrebnú voľnosť a umožňuje nám zvládnuť náročné dni s ľahkosťou.
Prečo je ruksak ideálnou voľbou pre aktívne ženy
Ak máte počas dňa nabitý program, určite potrebujete mať voľné ruky a rovnomerne rozloženú záťaž. V ponuke obchodu modivo.sk nájdete značky Gino Rossi, U.S. Polo Assn. a Beverly Hills Polo Club, ktoré v tomto smere ponúkajú elegantné riešenia. Ich modely dokonale spájajú nadčasovú eleganciu s vysokou funkčnosťou, čo určite oceníte pri každej ceste do práce. Ak však na večer preferujete niečo menšie, zaujme vás aj široký výber crossbody kabelka pre špeciálne príležitosti.
Nosenie ťažkej tašky na jednom ramene môže časom spôsobiť veľmi nepríjemné a dlhotrvajúce bolesti chrbta. Kvalitný batoh tento zdravotný problém eliminuje, pretože váhu celého obsahu prenáša na obe plecia rovnako. Vďaka tomu sa budete cítiť sviežo a plná energie aj po celom dni strávenom v meste. Je to ten najjednoduchší spôsob, ako dbať o svoje zdravie bez akejkoľvek straty osobného štýlu.
Ako správne kombinovať batoh s elegantným oblečením
Nemusíte sa vôbec obávať, že s batohom na chrbte stratíte svoju ženskosť alebo požadovanú eleganciu. Kvalitný kožený model sa výborne hodí aj k formálnemu saku, letným šatám alebo dlhému kabátu. Správne zvolený damsky ruksak dokáže podčiarknuť váš osobitý vkus a cit pre jemný detail. Dôležité je vyberať si minimalistické kúsky bez zbytočných nápisov či príliš výrazných športových prvkov.
Pri vytváraní dokonalého outfitu sa oplatí dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad pre skvelý vizuálny výsledok. Pozrite sa na nasledujúce praktické tipy, ktoré vám určite pomôžu pri rannom rozhodovaní pred zrkadlom.
- Zvoľte neutrálne farby ako čierna, béžová alebo hnedá pre maximálnu kombinovateľnosť so zvyškom vášho šatníka.
- Všetky kovové detaily na batohu sa snažte zladiť so šperkami alebo prackou na vašom opasku.
- Kvetinové šaty doplňte jemným modelom z hladkej kože pre vytvorenie veľmi romantického a ženského vzhľadu.
Je športový štýl vhodný aj do pracovného prostredia
Pracovný dress code sa v posledných rokoch vo veľa firmách výrazne uvoľnil a pripúšťa viac pohodlia. Mnoho moderných spoločností dnes akceptuje štýl, ktorý kombinuje formálne prvky s tými menej formálnymi. Do tohto populárneho konceptu skvele zapadajú aj značky ako Kappa so svojím jedinečným dizajnom. Dôležité je zachovať čisté línie celého outfitu a vyhnúť sa príliš krikľavým neónovým farbám.
Moderná žena potrebuje také doplnky, ktoré zvládnu rýchle tempo jej života a zároveň vyzerajú dobre. Batoh predstavuje úplne ideálnu odpoveď na tieto vysoké nároky vďaka svojej praktickosti a variabilite. Nebojte sa experimentovať a vymeňte občas klasickú tašku za tento mimoriadne pohodlný a štýlový kúsok. Vaša chrbtica sa vám určite poďakuje a váš celkový outfit získa nový, veľmi svieži nádych.
