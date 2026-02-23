Cena mlieka raketovo klesá: Na sklade sú milióny litrov, obchodné reťazce nevedia, čo so zásobami

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Domáci trh s mliekom čelí obrovským problémom. Milióny litrov nášho mlieka sú nespotrebované na skladoch.

Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) s obavami sleduje vývoj na európskom a domácom trhu s mliekom. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár SMZ. Od októbra 2025, keď začala významne klesať cena masla na trhu, upozorňuje zväz podľa nej na obrat na globálnom trhu s mliekom.

Spresnila, že situácia eskaluje zvýšenou produkciou mlieka v Nemecku a cena suroviny vypočítaná z trhových cien masla a sušeného mlieka je v januári 2026 na úrovni 30,30 eura/100kg, aj keď vyplácaná cena za surovinu je v januári na Slovensku stále 43,60 eura/100 kg.

Ilustračná foto: pxhere

Od novembra 2025 klesá cena po mesiacoch približne o dva centy/kg. „Je však viac ako jasné, že slovenskí spracovatelia zrejme nebudú vedieť takýto mierny pokles ceny udržať v dôsledku silného tlaku obchodných reťazcov na ceny mliečnych výrobkov,“ zdôraznila.

Naše mlieko je v skladoch

Prebytok mlieka v celej Európe vyvoláva podľa Nouzovskej dramatickú cenovú konkurenciu, ktorá sa prejavuje vysokými dovozmi na Slovensko a ponecháva slovenské mlieko v skladoch – len trvanlivého mlieka je na sklade ku koncu januára 16,5 milióna litrov.

K tejto nepriaznivej situácii prispievajú obchodné reťazce požiadavkami na znižovanie cien mliečnych výrobkov. „Tak je na trhu trvanlivé mlieko za cenu 0,55 eura/liter, ktoré je vyrobené z mlieka s cenou 0,44 eura/liter. Cena obalu je 0,14 eura/kus a ešte k tomu treba pripočítať daň z pridanej hodnoty,“ priblížila.

Na stole je legitímna otázka, kedy začneme situáciu na trhu s mliekom považovať za krízu. Európska komisia (EK) ju zatiaľ takto nevníma, eurokomisár Hansen sa vyjadril, že ‚trh s mliekom sa nachádza vo fáze upratovania po období veľmi vysokých cien. História však ukázala, že pri obidvoch predchádzajúcich mliečnych krízach v roku 2009 a 2016 EK zaspala a krízy riešila s veľkým oneskorením. Každá z týchto kríz zanechala na Slovensku hlbokú stopu. Znížila počet prvovýrobcov, počet dojníc a produkciu surového kravského mlieka a výrazne znížila aj ekonomickú stabilitu mliekarenského priemyslu,“ spresnila.

Je nutná reakcia vlády

Je podľa Nouzovskej nevyhnutné, aby slovenská vláda bola pripravená rýchlo reagovať podporou mliečneho sektora. „Preto je potrebné zaoberať sa možnou podporou v závislosti od vývoja na trhu už dnes. SMZ stojí pri slovenských prvovýrobcoch mlieka a privíta každú podporu, ktorú výrobcovia mlieka s cieľom stabilizácie sektora dostanú,“ podčiarkla.

Musíme povedať jasne, že malý slovenský trh s mliekom bude bez včasného regulačného zásahu zo strany EÚ a v nerovných podmienkach spôsobených rôznymi národnými podporami odsúdený na zánik. SMZ verí, že s pomocou štátu túto prichádzajúcu krízu spoločne so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka zvládneme a jednu z najdôležitejších vertikál prvovýroby a spracovania mlieka na Slovensku uchránime,“ dodala Nouzovská.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľký slovenský operátor mení majiteľa: Na obchod si posvieti protimonopolný úrad. Čo to znamená pre…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac