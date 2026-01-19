Celé Španielsko smúti: Vykoľajili sa dva idúce vlaky, zomrelo 39 ľudí, viac ako 70 je ranených

Počet obetí nedeľňajšieho vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na najmenej 39. Informáciu priniesol v pondelok ráno verejnoprávny telerozhlas RTVE, píše TASR. Zranenia podľa najnovších informácií miestnych úradov utrpelo najmenej 73 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
K nešťastiu došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii krátko po 19.30 SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil.
Záchranári hovoria o veľmi ťažkej noci
„Čaká nás veľmi ťažká noc,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ záchranných služieb v Andalúzii Antonio Sanz Cabello. Zranených pasažierov podľa neho previezli do šiestich rôznych nemocníc a záchranné operácie stále prebiehajú. Podľa pôvodných informácii utrpelo zranenia približne z 100 ľudí, z toho 25 vážne. Úrady sa obávajú, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť.
🇪🇸 Spain: At least five dead and 25 seriously injured after two high-speed trains derailed in Adamuz pic.twitter.com/0Dcx9xDTeY
— Geo News (@GeoTienou) January 18, 2026
Vo vlakoch bolo dovedna viac než 400 cestujúcich, mnoho z nich uviazlo vo vozňoch. Na mieste pracujú záchranári aj hasiči. Príčina vykoľajenia nebola bezprostredne známa.
Doprava medzi Madridom a Andalúziou je pozastavená
Po nehode bola premávka všetkých vysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou na juhu Španielska prinajmenšom počas celého pondelka pozastavená, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF.
BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated, in Adamuz, Córdoba, Spain.
At least two people. pic.twitter.com/klbOs8ZRyD
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 18, 2026
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia uviedli, že správy o železničnom nešťastí sledujú s veľkým znepokojením. Príbuzným zosnulých vyjadrili úprimnú sústrasť a zraneným popriali skoré uzdravenie. Sústrasť rodinám obetí vyslovila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
